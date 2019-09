Django Girls Palermo. Si tratta di una community tecnologica che ha come obiettivo il women empowerment. In particolare il gruppo vuole incoraggiare le donne a sperimentare nell’ambito dello sviluppo web e lo fa attraverso dei workshop one-day-long gratuiti durante il quale le partecipanti possono entrare in contatto con gli strumenti propri della professione. In quattro anni la community ha realizzato numerose iniziative, toccando Roma, Firenze, Torino, Milano, Napoli, Bari, Rimini, Trento, Trieste e Salerno, coinvolgendo centinaia di donne provenienti dai più svariati background.

In questa prima parte dell’anno, l’iniziativa ha fatto tappa a Milano, Firenze e Udine. L’obiettivo del progetto è quello di portare il workshop e far conoscere la programmazione in tutta Italia, e se fino ad ora sono state toccate città del Nord Italia, adesso sarà la volta delle città del Sud Italia.

La prima tappa Django Girls Italia dell’autunno 2019 sarà in Sicilia. Il prossimo workshop, Django Girls Palermo, si terrà il 19 Ottobre 2019 presso il Consorzio Arca, in via delle Scienze, edificio 16 a Palermo.

Django Girls Palermo: come aderire all’iniziativa

L’evento favorisce di una forte cooperazione tra community ed è infatti organizzato dall’associazione Fuzzy Brains, che supporta gli eventi Django Girls Italia in collaborazione con Women Techmakers Palermo, la community palermitana di Women Techmakers, il programma di Google dedicato alle donne e alla loro crescita nel mondo Tech!

Per aderire all’evento è sufficiente compilare il form https://djangogirls.org/ palermo/apply/ indicando, oltre ai propri dati anagrafici, il proprio livello di competenze. Termine utile per aderire: 30 Settembre. Il workshop avrà un numero limitato di posti, pertanto si consiglia alle interessate di compilare con attenzione tutti i campi del form.

L’evento Django Girls Palermo fa parte del circuito internazionale Django Girls, iniziativa no profit nata nel 2014 a Berlino, e gestita dalla Fondazione Django Girls, che si pone l’obiettivo di coinvolgere le donne nel mondo dello sviluppo web.

In poco tempo l’iniziativa ha attirato l’attenzione di molti appassionati di programmazione che hanno a loro volta costituito dei gruppi Django Girls locali. Ad oggi si contano più di 250 gruppi dislocati in 94 Stati diversi che hanno aderito all’organizzazione e che contribuiscono a diffondere il concetto di tecnologia accessibile senza distinzione di genere.