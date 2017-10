Sorrisi, sguardi intensi e divertimento. In sostanza: una grande festa all’insegna del gioco, dello sport e dell’integrazione. Diversa-mente in campo aveva anche e soprattutto questo obiettivo: permettere a tutti i bambini di giocare insieme, senza alcuna distinzione tra normodotati e diversamente abili. Obiettivo perfettamente raggiunto nell’evento organizzato dal Leo Club Catania Nord in collaborazione con il Catania Calcio a 5, l’associazione socio-culturale Axada e l’associazione “Come Ginestre” onlus, con la partecipazione di Radio Amore.

Partecipando al gioco Let’s Play Different (gioco dell’oca che prevede prove da superare inerenti le disabilità delle aree visiva, motoria, uditiva e cognitiva), le formazioni giovanili del Catania Calcio a 5 e i ragazzi dell’associazione “Come Ginestre” onlus, divisi in squadre, hanno potuto mettere alla prova le loro capacità, immedesimandosi nella condizione di chi viene considerato “diverso”.

