Continua la distribuzione gratuita delle mascherine chirurgiche per proteggersi contro il covid 19. Considerata la continua ascesa della curva dei contagi in Sicilia per contrastare la diffusione del virus il dipartimento regionale di Protezioni civile ha distribuito a tutti i comuni dell’Isola i dispositivi di protezione delle vie respiratorie, le cosiddette mascherine che i sindaci hanno il compito di predisporre la distribuzione presso la popolazione.

Dopo la distribuzione a tutte le forze dell’ordine, si è passati alla distribuzione a tutto il personale delle RSA, Case di famiglia, Case per anziani, case per soggetti fragili, Caritas cittadina e parrocchie.

Si passa ora ad una nuova distribuzione per i cittadini che hanno nel proprio nucleo un familiare al di sopra dei 75 anni o con situazioni di particolare rischio (malati, immunodrepressi, disabili ecc). La prenotazione dei dispositivi di sicurezza può essere effettuata inviando una email a: [email protected] e allegando il modulo scaricabile dal sito web comunale (qui). Con la stessa mail potranno essere inviati più moduli anche appartenenti a nuclei familiari diversi per agevolare le famiglie che non dispongono di dispositivi informatici o connessioni ad internet.

Le modalità di ritiro verranno comunicate attraverso mail o recapito telefonico che l’utente avrà indicato nella mail di richiesta.

Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’ufficio protezione civile comunale al numero telefonico 091. 943888 oppure 091.943800 nei giorni di lunedì mattina dalla 9,00 alle 13,00 e di mercoledì stesso orario con l’aggiunta del pomeriggio, dalle 15,30 alle 18,30. L’amministrazione invita a non inviare mail se non ci si trova nelle condizioni su indicate, qualora possano essere attivate ulteriori e più ampie attività di distribuzione verrà reso noto.

