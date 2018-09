Dispersione scolastica all’Albergheria. 30 mila euro per dare una spallata alla dispersione scolastica all’Albergheria. È il settimo progetto dei deputati M5S all’Ars: l’iniziativa è stata presentata a palazzo dei Normanni.

Con il taglio dei portavoce regionali 5stelle finora finanziati interventi ed opere per 2 milioni di euro.

Una spallata alla dispersione scolastica dell’Albergheria a Palermo. Prova a dare il suo contributo in questa direzione il M5S regionale, che per questo ha fatto una donazione di 30.000 euro all’associazione onlus “Parco del Sole”, che da anni opera in quel quartiere per strappare i bambini alla strada e per seguire quelli delle famiglie bisognose, offrendo loro lezioni di doposcuola, laboratori teatrali, di manipolazione e gite didattiche.

Dispersione scolastica all’Albergheria: un progetto per togliere i bambini dalla strada e coinvolgerli in programmi formativi e ludici

Grazie al progetto l’associazione ha in programma l’acquisto di nuove apparecchiature ed arredi e di ricorrere alle prestazioni di nuovi operatori, che si andranno ad aggiungere ai volontari che già lavorano con essa. Saranno inoltre risistemati anche i locali che ospitano la “Parco del Sole”, nella chiesa sconsacrata San Giovanni Decollato.

Il nuovo progetto avviato dai deputati regionali del M5S con la donazione di parte dei propri stipendi è il settimo dal quando il Movimento 5 stelle ha fatto il suo ingresso all’Ars nel 2012.

In questi sei anni hanno visto la luce ben sette iniziative per un totale di 2 milioni di euro: Microcredito alle imprese, la trazzera per “ricucire” la Sicilia dopo il crollo del viadotto sulla A19, ‘Boom polmoni urbani’, la restituzione della casa alla famiglia Guarascio e due edizioni di borse di studio ad atleti disabili siciliani (In allegato il dettaglio dei progetti).

“Vogliano raccontare questo progetto – ha detto la capogruppo all’Ars Valentina Zafarana – perché le cose che si fanno se le metti sotto il tappeto non le sa nessuno. Questa è un’azione che noi poniamo in essere per porre una distanza tra la vecchia politica e le istanze della società reale. Continuiamo e desideriamo dare un modello di politica, restituendo ai cittadini i soldi dei cittadini. Siamo convinti che il mondo non si cambia con le tue opinioni ma con quello che fai”.

Pasqua ha sottolineato come i grandi cambiamenti cominciano dalle piccole, concrete azioni.