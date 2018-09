Digital strategy in farmacia. Centoventi espositori in rappresentanza di 142 brand leader in farmacia, 35 appuntamenti tra convegni, workshop e simposi, 74 relatori tra le voci più autorevoli del mondo della salute e della consulenza alla farmacia. Sono alcuni numeri dell’ottava edizione di PharmEvolution, che si terrà dal 5 al 7 ottobre al Palalumbi di Taormina.

Tra le novità di quest’edizione il format: “PharmEvolution Talk – Gli esperti della farmacia nell’arena delle domande” che sarà trasmesso in diretta Facebook, sabato 6 ottobre alle 17. Alcuni tra gli esponenti più autorevoli del mondo della farmaceutica si confronteranno sugli argomenti di più stringente attualità per la categoria.

Digital strategy in farmacia: tre giorni della farmaceutica come occasione per fare il punto sulle prospettive per il comparto

“La farmacia sta cambiando radicalmente – anticipa l’ideatore di PharmEvolution e presidente di Federfarma Sicilia Gioacchino Nicolosi – e noi dobbiamo essere pronti a cambiare con lei. Attraverso la partecipazione ai convegni e negli interventi dei relatori, i colleghi farmacisti potranno trovare le risposte alle esigenze di questa nuova farmacia, che dobbiamo mettere in condizione di mantenere il proprio ruolo di presidio della sanità territoriale e di competere con le nuove sfide economiche e professionali”.

La tre giorni della farmaceutica sarà anche l’occasione per fare il punto sulle prospettive per il comparto: dalla digital strategy in farmacia con l’integrazione tra logiche in & out of store al fisco che verrà con le conseguenti ricadute sugli sviluppi professionali e imprenditoriali per la categoria; dalle ultime novità su Farma privacy e fattura elettronica alle opportunità del nuovo modello di rete Sistema Farmacia Italia. Non mancherà l’atteso “Viaggio nel futuro della farmacia rurale”, con la presidente nazionale del Sunifar Silvia Pagliacci.

Disponibile l’App PharmEvolution per seguire tutti gli appuntamenti

La scienza diventa anche spettacolo a PharmEvolution con il convegno-show del dott. Davide Terranova: “Nutri il tuo cuore – L’alimentazione consapevole per la prevenzione e cura delle malattie cardiovascolari”, in cui si alterneranno momenti di approfondimento scientifico e dell’evento teatrale multimediale “Lo spettacolo del cuore”, che ha già fatto tappa nei maggiori teatri di tutta Italia, con 57 repliche e oltre 36mila spettatori.

Una forma di comunicazione scientifica innovativa e di grande impatto emotivo, grazie all’utilizzo di proiezioni spettacolari, suoni ed effetti multimediali stupefacenti, che evidenziano la correlazione tra corretti stili di vita e incidenza delle malattie cardiovascolari.

Per orientarsi in fiera e nel fitto programma di appuntamenti, è disponibile l’App PharmEvolution, che consente, tra l’altro, di ricevere notifiche sui convegni, conoscere i temi trattati, attivare alert per non perdere gli eventi selezionati.