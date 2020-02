Differenziata in Caserma Palermo. La raccolta differenziata partita già da una ventina di giorni presso la caserma “Carlo Alberto Dalla Chiesa – Calatafimi”, sede del Comando della Legione dei Carabinieri di Sicilia funziona, è puntuale ed efficace, con tutte le frazioni raccolte pure al 100%, quindi perfettamente riciclabili.

“La differenziata è svolta in modo egregio dalle famiglie dei militari che alloggiano nella caserma, così come dalle utenze di mensa e bar che vi operano – spiega il direttore della RAP, Roberto Li Causi – segno di un grande entusiasmo da parte di tutti i soggetti coinvolti”.

Il Comune, la RAP e il Comando Legione dei Carabinieri di Sicilia, unitamente al 12° Reggimento Carabinieri “Sicilia” hanno a fine dicembre siglato un protocollo d’intesa che prevedeva l’avvio della raccolta differenziata negli uffici del Comando e in altri uffici dell’Arma del capoluogo siciliano per coniugare azioni a tutela dell’ambiente e contestualmente incrementare la raccolta differenziata a Palermo.

Differenziata in Caserma Palermo: raccolti circa 400 Kg di organico, 600 Kg di vetro, 400 Kg di plastica e 500 Kg di carta

“L’entusiasmo riscontrato in occasione del precedente incontro avuto con il Comandante della Legione, gen. Giovanni Cataldo e il sindaco Leoluca Orlando non lasciava presagire alcun dubbio sul buon esito dell’iniziativa – dichiara il presidente della RAP Giuseppe Norata. I risultati dei primi giorni sulla raccolta differenziata espletata all’interno della Caserma sono davvero eccezionali. Come consuetudine l’Arma dei Carabinieri conferma che nello svolgere i propri compiti risponde sempre pienamente e puntualmente”.

Dal primo febbraio, data di effettivo avvio della raccolta differenziata sono stati raccolti circa 400 Kg di organico, 600 Kg di vetro, 400 Kg di plastica e 500 Kg di carta. Tutte le frazioni sono state considerate pure al 100%. La Caserma al fine di effettuare la raccolta differenziata nel miglior modo possibile ha realizzato una isola ecologica (vedi Foto) dedicata alle frazioni secche e umide.

Soddisfazione per gli ottimi risultati arriva anche dall’Amministrazione comunale nella persona del vice sindaco Fabio Giambrone che aggiunge: “Questa è un’altra forma preziosa di collaborazione che va al di là delle formali relazioni istituzionali tra il Comune e l’Arma dei Carabinieri, sempre più parte viva e attiva nella nostra comunità”.