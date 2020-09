_

La roccia di Punta Bianca, ad Agrigento è stata deturpata con vernice di diversi colori. L’atto vandalico è avvenuto in prossimità dell’ex casermetta della Guardia di finanza.

MareAmico, associazione ambientalista, ha formalizzato una denuncia contro ignoti e le forze dell’ordine stanno già indagando. I vandali sarebbero colpevoli di deturpamento o distruzione di bellezze naturali. Gi eventi si sono svolti tra venerdì e sabato sera.

La roccia di Punta Bianca era sottoposta a vincoli di immodificabilità

Il decreto regionale del 2001 sottopone l’area a vincoli di immodificabilità, sebbene non sia riserva naturale.

Sulla vicenda è intervenuto Lillo Firetto, sindaco di Agrigento che ha dichiarato:”La caratteristica marna bianca di un tratto di costa tra i più suggestivi della Sicilia imbrattata da qualche imbecille. Non si riesce a comprendere il senso di un simile gesto. Ci costituiremo parte civile contro il responsabile o i responsabili del danno e auspichiamo che siano puniti in modo esemplare affinché a nessun altro venga in mente di reiterare un simile gesto”.

“Punta Bianca offre uno dei paesaggi costieri più belli al mondo. Per questa ragione deve essere tutelata istituendo la riserva naturale per preservarne bellezza ed ecosistema” ha concluso il sindaco.