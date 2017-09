Piazza Armerina, continua l’impegno degli uomini della Polizia di Stato nella lotta al traffico di sostanze stupefacenti; denunziato un giovane piazzese per detenzione a fini di spaccio di marijuana.

La perquisizione in pieno centro

Nel pomeriggio di mercoledì, nell’ambito dell’implementazione dei servizi finalizzati al contrasto del fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti disposti dal Questore di Enna, Antonino Pietro Romeo, personale della squadra mobile di Enna e del commissariato di polizia di Piazza Armerina, nel percorrere alcune vie del centro di Piazza Armerina, ha notato un ragazzo in atteggiamento sospetto.

Dopo l’identificazione, i poliziotti gli hanno controllato lo zaino, e hanno ritrovato una scatola in plastica, con all’interno diverse infiorescenze di marijuana per un peso netto complessivo di gr. 5,8, ed un bilancino elettronico di precisione perfettamente funzionante, con all’interno residui di marijuana. Il giovane è stato denunciato a piede libero per il reato di detenzione ai fini spaccio di sostanze stupefacenti, ai sensi dell’art. 73 D.P.R. 309/90.