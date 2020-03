Dati nazionali coronavirus. La Protezione Civile nazionale ha pubblicato il bollettino aggiornato dei casi di contagi, ricoveri e decessi causati dal Coronavirus oggi mercoledì 18 marzo.

Dati nazionali coronavirus, 475 i nuovi decessi rispetto a ieri

Stando ai dati resi noti dalla Protezione civile, il numero totale dei contagiati in Italia è salito a 35713. Di questi, 4025 sono i guariti mentre 2978 i deceduti. Questo dato rappresenta un aumento di 475 decessi rispetto a ieri. Di questi, 313 sono stati registrati in Lombardia mentre 65 in Emilia Romagna, il numero più alto mai raggiunto nella regione.

Stando al bollettino di oggi comunicato dal capo della Protezione civile Angelo Borrelli tra le persone contagiate 12090 si trovano in isolamento domiciliare, mentre 14363 sono ospedalizzate. Sono 2257 i pazienti ricoverati in terapia intensiva (il 10 percento del totale). Mancano i dati registrati nella Regione Campana. Le autorità non sono riuscite a comunicare gli aggiornamenti in tempo per la conferenza stampa della Protezione civile.

Questo è il quadro riepilogativo dei casi totali nel territorio nazionale:

• Casi attuali: 28.710 (+2.648)

• Deceduti: 2.978 (+475)

• Guariti: 4.025 (+1.084)

• Ricoverati in Terapia Intensiva: 2.257 (+197)

Totale casi: (+35.713, +13,35%)

Le regioni più colpite sono ancora una volta la Lombardia, l’Emilia-Romagna, il Veneto, le Marche e il Piemonte. Rimane ancora in crescita la curva dei contagi nel Nord Italia, mentre nel Centro Sud il virus si sta diffondendo in maniera contenuta. Il totale dei tamponi effettuati è 165541. Solo in Basilicata, ad oggi, non si registrano vittime positive al tampone per il nuovo Coronavirus.

Aumentano invece i contagi tra gli operatori sanitari in tutto il paese. Sono saliti a 2.629, ovvero l’8,3% dei casi totali, medici ed infermieri contagiati.