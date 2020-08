_

Daniele Silvestri a Taormina. Torna in Sicilia e fa “La cosa giusta” come recita il titolo del suo tour fortemente voluto che lo vedrà sul palco del Teatro antico di Taormina, per l’unica data siciliana, domani sabato 29 agosto (ore 21.00). Il live di Silvestri rientra nella programmazione di Sotto il Vulcano la rassegna itinerante di spettacoli dal vivo per la valorizzazione del territorio Taormina / Etna, a cura di Sopra La Panca, in collaborazione con il Comune di Taormina e con Puntoeacapo, con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

La cosa giusta tour

Un tour vero e proprio, con molte date in calendario e la sua band al completo.

L’annuncio sulle pagine social di Silvestri “Ebbene sì. Si suona. Con serietà ovviamente, ma anche con entusiasmo, con attenzione ma con coraggio, con pudore ma con energia…in questa strana estate… si suona! Quasi impossibile immaginarlo anche solo un mese fa. E sicuramente sarà diverso, più complicato, anomalo… Sarà una sfida. E proprio per questo sarà forse più emozionante, probabilmente irripetibile. Fatto sta che non vedo l’ora (…) Continuamente ci chiediamo, nel ritrovare o nel rinnegare certi comportamenti, quale sia davvero #lacosagiusta. Cose che davamo per scontate fino a pochi mesi fa dubitiamo possano tornare mai più, oppure diventano improvvisamente emozionanti (ri)conquiste. E ora anche la musica dal vivo è tra queste. E ringrazio chi ci ha creduto e non si è fermato davanti agli ostacoli, chi ha alzato la voce – come la “nostra” OTR Live – quando altri volevano rinunciare. (…) Intanto, quello che pubblichiamo oggi è solo l’inizio di un calendario in divenire, che finirà per essere anche piuttosto fitto, nonostante tutto. Ma anche così è già una gioia immensa sapere di poter tornare a fare il nostro mestiere, come è un grande orgoglio che un bel po’ di lavoratori tornino a respirare – liberamente e dignitosamente – insieme a me. Insieme a noi. Condividere è come vivere…di più”.

E insieme al pubblico condivideranno con lui queste date i suoi 7 eccezionali musicisti: Piero Monterisi (batteria), Gabriele Lazzarotti (basso), Gianluca Misiti (tastiere e sintetizzatori), Daniele Fiaschi (chitarre), Marco Santoro (fagotto e tromba), Jose Ramon Caraballo Armas (tromba e percussioni), Duilio Galioto (tastiere). “La cosa giusta TOUR2020”, prodotto e organizzato da OTR Live.

I biglietti sono disponibili in prevendita nei punti vendita e on line dei circuiti abituali. La vendita sarà disponibile anche al botteghino dell’evento – al Palazzo dei Congressi – dalle ore 18.00 fino ad inizio spettacolo.

NB. I possessori di ticket precedentemente acquistati che non abbiano provveduto alla riassegnazione via mail, potranno farlo direttamente al botteghino del Palazzo dei Congressi, dalle ore 18 fino ad inizio spettacolo

Prossimi appuntamenti

== SETTEMBRE ==

CATANIA VILLA BELLINI

18 settembre – Mario Venuti

Un incontro con uno degli autori più importanti della musica italiana degli ultimi 30 anni. Un’occasione per andare oltre il concerto e per conoscere il cantautore Siciliano, per il quale “il pop è un termine nobile, che unisce Domenico Modugno e Luigi Tenco, Elvis Costello e i Talking Heads, i Beatles e Lucio Battisti”.

Certi artisti hanno bisogno del palco per riflettere, della chitarra per pensare, del confronto col pubblico per scrivere, e così Mario, per far suonare e raccontare il suo mondo sale sul palco a disegnare tre decenni di carriera, tre decenni di musica italiana, cantando i suoi pezzi storici e i nuovi successi.

A maggio del 2019 il SUO 10° album di Mario Venuti SOYUZ 10 dal quale vengono estratti tre singoli: “Il pubblico sei tu”, “Ciao cuore”, e “Silenzio al silenzio”.

A marzo del 2020 sul canale YT ufficiale viene pubblicata la serie “Casacasa Live Session”: una raccolta di sette live in cui l’artista ha eseguito alcuni dei suoi brani più famosi direttamente dal salotto di casa sua. Nel mese di maggio i brani sono stati pubblicati su tutte le piattaforme digitali.

Il concerto rientra nella programmazione di Catania Summer Fest, a cura del Comune di Catania

I possessori dei biglietti precedentemente acquistati per lo spettacolo del 23 aprile al MA dovranno inviare la conferma d’ordine o la copia del biglietto a mezzo mail a biglietteria@puntoeacapo.uno per la riassegnazione del posto, in un settore dedicato e numerato secondo il biglietto acquistato: nella mail sarà necessario indicare il nominativo, un recapito telefonico e un indirizzo per la rintracciabilità, come previsto dalle disposizioni nazionali e regionali attualmente vigenti.

Maggiori informazioni su www.puntoeacapo.uno

26 settembre – ColapesceDimartino

Dopo lo spostamento, dovuto all’epidemia di Covid-19, delle date del tour teatrale previsto per la primavera del 2020, quest’estate Colapesce e Dimartino non avrebbero dovuto girare. L’idea iniziale era quella di attendere e aspettare tempi migliori, ma con il passare delle settimane si è fatta strada l’idea di provare a mettere insieme uno spettacolo nuovo, diverso da quello che avrebbero dovuto portare nei teatri, e che in qual-che modo marcasse il tempo particolare che stiamo vivendo.

D’altronde “I Mortali” è un disco che fin dal titolo vuole celebrare la vita e che nasce proprio da un bisogno reale di condivisione lontano dall’uso “social” che normalmente si fa di quella parola, e forse tornare sul palco in questa estate così diversa da tutte le altre acquista un significato speciale.

Per l’occasione i brani che compongono la scaletta de “I Mortali” saranno presentati in una nuova versione, ancora diversa da quella del fortunato disco che sta ottenendo i favori delle critica e del pubblico, trainato dal singolo “Luna Araba” con Carmen Conso-li – dal grande AirPlay radiofonico – e affiancati da alcuni classici del repertorio solista di Colapesce e Dimartino (anche questi ri-arrangiati per l’occasione). Con loro sul palco ci sarà il polistrumentista e produttore KWSK Ningia, per uno spettacolo che vuole esse-re sia musicalmente ricco (ognuno dei protagonisti avrà postazioni in cui suonerà diversi strumenti) che minimale e diretto.

La rassegna Sotto il Vulcano

Il Festival – con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita – vanta una serie di importanti collaborazioni: il Comune di Taormina, il Comune di Catania, il Comune di Zafferana Etnea, l’Assessorato al Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana, l’Assessorato ai Beni Culturali della Regione Siciliana, il Parco di Naxos e Taormina, Puntoeacapo Srl e il sostegno del Parco dell’Etna, Fipe Confcommercio Sicilia, AAT Associazione albergatori Taormina, Assomusica, Radio studio Centrale, Radio Giornale di Sicilia.

La rassegna Sotto il Vulcano, è tornata a realizzarsi in diverse città alle pendici dell’Etna, e con il susseguirsi delle edizioni ha creato un circuito turistico ideale per il pubblico che ama la musica popolare contemporanea.

Lo scopo è quello di attrarre e invogliare i turisti a scegliere la Sicilia orientale, quale percorso ideale naturalistico e culturale, passando dalle visite guidate, alla scoperta dei sentieri e dei paesaggi,

sino alla visita delle città e al godimento di uno spettacolo serale nelle prestigiose location che lo accoglieranno.

Maggiori informazioni su www.puntoeacapo.uno