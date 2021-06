Siamo al rush finale nella lotta alla Pandemia in Italia. Secondo i dati analizzati settimanalmente dalla cabina di regia, i cui risultati saranno ufficializzati domani, sembra che l’Italia si dirigga verso la zona bianca per tutte le regioni dal 21 giugno, con la sola eccezione della Val d’Aosta. Sempre che la curva dei contagi continui la sua discesa come nelle ultime settimane.

Con i dati di oggi, infatti, tutte le regioni italiane eccetto la Val d’Aosta sono scese a un’incidenza sotto la soglia di rischio dei 50 casi settimanali per centomila abitanti, ma la regola dice che le regioni devono soddisfare questo parametro per tre settimane consecutive.

Le prime tre regioni che hanno conquistato la zona bianca, la scorsa settimana sono Sardegna, Friuli Venezia Giulia e Molise. Domani invece dovrebbe arrivare la conferma del passaggio Abruzzo, Liguria, Veneto e Umbria, e la settimana successiva, se i dati si manterranno nei parametri toccherà a Lazio, Lombardia, Piemonte, Puglia, Emilia Romagna e Provincia di Trento.

Da domani inoltre dovrebbe iniziare il conto alla rovescia delle tre settimane per altre sette regioni: Sicilia (incidenza settimanale odierna di 50 casi per centomila), Marche (42), Toscana (42), Provincia di Bolzano (49), Calabria (48), Basilicata (44) e Campania (49). Tutte e sette ambiscono a passare in zona rossa il 21 giugno mentre dovrà attendere la Val d’Aosta, che ha ancora un’incidenza di 61 per centomila.

Da oggi vaccinazioni aperte dai 16 anni in su

Da oggi inoltre iniziano le prenotazioni per le vaccinazioni antiCovid per chi ha tra 16 e 39 anni anche in Sicilia. L’estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose).

A Palermo sarà possibile fissare il proprio appuntamento ai centri vaccinali sia dalla piattaforma di Poste Italiane (https://testcovid.costruiresalute.it/) sia da quella della Fiera del Mediterraneo di Palermo (https://fiera.asppalermo.org/) per chi verrà a immunizzarsi all’hub provinciale. Ci si potrà prenotare non appena, sulle due piattaforme, saranno attivati i bottoni dedicati agli over 16.

Si ricorda che non si tratta di open day: stante l’ampiezza del target, la prenotazione è indispensabile per accedere alla vaccinazione.

