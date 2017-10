Il Museo Internazionale delle Marionette Antonio Pasqualino ha vinto il premio ICOM Italia – Museo dell’anno 2017. La cerimonia di premiazione si è svolta ieri pomeriggio a Palazzo Brera a Milano, nella sala Maria Teresa della Biblioteca Nazionale Braidense.

La giuria, all’unanimità, ha deciso di premiare il Museo Pasqualino con la seguente motivazione:

“il Museo sa valorizzare allo stesso modo il patrimonio materiale e quello immateriale. In una città fortemente turistica e ricca di storia, il museo sa attrarre numerosi tipi di pubblico con una collezione originale e programmi di qualità. Gli importanti riconoscimenti UNESCO, le collaborazioni internazionali e la viva partecipazione della comunità palermitana, hanno da anni segnalato questo museo come uno dei più amati e meravigliosi musei italiani. Un pubblico vasto e appassionato è legato agli spettacoli organizzati frequentemente dal museo e ai laboratori per i ragazzi. Accessibile a tutti i visitatori, impressiona per la indimenticabile bellezza delle esposizioni”.

Un importante riconoscimento

” Questo importante riconoscimento al Museo Pasqualino – ha sottolineato il Sindaco, Leoluca Orlando – arriva insieme a tanti altri importanti riconoscimenti dati alla città negli ultimi anni, dalla World Heritage List dell’UNESCO, a Palermo Capitale dei Giovani 2017, al premio IBM/Smarter city,a Manifesta 12 e, naturalmente, a Capitale Italiana della Cultura 2018.

Grazie al Museo Pasqualino ed al suo staff per essere un punto di riferimento del patrimonio culturale della città, per promuovere attraverso le sue attività la nostra bellezza che è ricchezza culturale e per essere sempre più luogo nevralgico di studio, incontro e scambio del patrimonio immateriale dell’umanità. Oggi museo dell’anno in Italia grazie al riconoscimento dell’ICOM”.