“Come sempre il quotidiano ‘La Repubblica’ è scorretto. Il titolo è l’esatto contrario di quello che dico nell’intervista. Ed è grave che l’abbiano virgolettato come se l’avessi detto io. Purtroppo la colpa è mia: al di là della buona fede dei giornalisti continuo a

parlare con ‘La Repubblica’”. Lo dichiara il commissario regionale Totò Cuffaro, in merito all’articolo uscito sull’edizione odierna del quotidiano ‘La Repubblica’.

Totò Cuffaro è al centro delle polemiche in quest’ultimo periodo. L’ex Governatore, infatti, appoggia la candidatura di Roberto Lagalla a sindaco del Comune di Palermo e per molti il suo sostegno è “inopportuno”.

Intervistato da ‘La Repubblica’, Cuffaro ha così commentato il suo “ritorno” in politica: “È la mia passione. Sono pentito delle mie condotte del passato. Ho fatto degli errori, ho pagato di conseguenza. Posso tornare alle mie passioni. E poi ha ragione Lagalla. Non sono in condizione di influenzare le sue politiche. Voglio solo far rinascere la Democrazia cristiana”.