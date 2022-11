“Carlo Calenda, ancora una volta, in Sicilia sottolinea che non ha mai considerato Cuffaro come un possibile interlocutore politico. Sono pienamente d’accordo con lui perché politicamente Calenda in Sicilia, con il suo tentativo di spostare al centro la sua politica di sinistra, non ha prodotto risultati. Devo ammettere che è assolutamente condivisibile il non voler considerare alcuna interlocuzione politica con Calenda.

Io continuo ad impegnarmi per ricostruire la DC anche in tutta Italia e, senza dispiacere, lo faccio senza rapporti politici con Calenda”. Lo dichiara Totò Cuffaro, commissario regionale della Dc.