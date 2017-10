Dall’esordio di Fear The Walking Dead si sono susseguite le voci di un crossover con la serie madre The Walking Dead. I rumor su un eventuale intreccio tra i personaggi e le storie delle due serie sono stati spesso smentiti, ma a riaccendere la fiammella della speranza è Robert Kirkman, l’autore dei fumetti, che ha voluto dire la sua in merito alla questione.

A lungo atteso, il momento in cui gli universi di The Walking Dead e dello spin-off prequel Fear the Walking Dead collideranno ha i giorni contati.

Le tante novità del crossover

“Vogliamo che le serie si reggano sulle proprie gambe, raccontino le proprie storie e siano una cosa a sé, ma credo che con Fear the Walking Dead siamo arrivati finalmente al punto in cui ha la propria identità e possiamo giocare con alcuni elementi”, ha detto il produttore esecutivo. “Ci sarà un personaggio, di cui non farò il nome, che andrà da una serie, non vi dirò quale, all’altra. Ora, che cosa significa? Perché queste storie, come dire, si intrecceranno? Vedremo la storia passata di un personaggio di The Walking Dead in Fear the Walking Dead? Oppure vedremo la versione del futuro di un personaggio di Fear the Walking Dead in The Walking Dead?”.

Le teorie dei fan

Una teoria dei fan, molto in voga sul web, vorrebbe che la protagonista di Fear The Walking Dead, Madison Clark, sia imparentata addirittura con Rick Grimes o comunque con uno degli altri personaggi. sarà davvero questo è il punto focale su cui girerà l’eventuale crossover?

Quando vederle per adesso

In attesa di saperne di più e mentre AMC si è affrettata a pubblicare su Twitter il teaser poster del crossover, ricordiamo che la seconda parte della stagione 3 di Fear the Walking Dead è in onda in Italia ogni domenica alle ore 22:50 su Mtv, mentre la stagione 8 di The Walking Dead è attesa su Fox per il 23 ottobre.