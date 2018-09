Crollo ponte a Mussomeli. Torna il maltempo in Sicilia e tornano i disagi nella rete stradale, stavolta ad essere interessata la strada provinciale 38, al confine tra i territori di Mussomeli, San Cataldo e Serradifalco.

Un ponte si è letteralmente sbriciolato ieri pomeriggio a causa delle forti piogge dividendo di fatto in due la strada e isolando completamente il paese di Mussomeli con il proprio capoluogo.

Una voragine si è aperta nell’asfalto cancellando completamente un ponticello. Il comune di Mussomeli da questo pomeriggio è isolato dal proprio capoluogo.

La buona notizia è che al momento del crollo nessuna auto transitava da quel tratto della strada provinciale, non si sono quindi registrati danni o feriti, sul posto sono intervenuti i carabinieri ed i vigili del fuoco.

Crollo ponte a Mussomeli: traffico deviato

A causa dell’interruzione il traffico è stato deviato: per chi arriva da Serradifalco e vuole raggiungere Mussomeli, è deviato per Montedoro. Chi da Mussomeli intende arrivare a Caltanissetta è costretto invece a percorrere la provinciale per Bompensiere.

In merito al crollo si è pronunciato il deputato M5S e vicepresidente dell’Ars, Giancarlo Cancelleri: “È franata nel tardo pomeriggio la strada che collega Mussomeli a Caltanissetta, la Provinciale 38. Un’altra ferita si è aperta sulle martoriate strade siciliane e il collegamento tra i due Comuni è diventato veramente problematico.

Gli automobilisti sono costretti a fare percorsi alternativi, sempre disastrati e allungando di molto. È ovvio che così non si può andare avanti per molto. La Sicilia frana e la Regione sta a guardare. Musumeci intervenga subito”.