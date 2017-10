PALERMO – Tanta paura ieri per gli studenti che frequentano i corsi di formazione della scuola Euroform di via Quarto dei Mille, a Palermo. Le forti piogge hanno causato il crollo del tetto dell’ultimo piano, che ospita i locali di un altro ente, l’Ispe.

Sequestrato l’edificio

Fortunatamente non ci sono stati feriti. Il personale che si trovava all’interno della struttura, ha sentito degli scricchioli e ha dato l’allarme, facendo evacuare l’edificio. La scuola, che è di proprietà dei Padri Bocconisti, è stata posta sotto sequestro dai Vigili del Fuoco, che hanno appurato che lo stabile ha problemi strutturali. Anche parte della strada è stata chiusa al traffico.

“Chiediamo un incontro urgente con il sindaco e il prefetto affinché i nostri alunni abbiano nell’immediato una nuova struttura per proseguire la normale attività scolastica”. È l’appello lanciato dalla direzione dell’Euroform, la Scuola professionale dei Mestieri, di via Quarto dei Mille a Palermo, subito dopo il crollo del tetto della struttura di proprietà dei Padri Bocconisti, ex Casa del Fanciullo di Giacomo Cusmano. “Decliniamo ogni responsabilità sui fatti – concludono – in quanto titolari di un regolare contratto di affitto in una struttura regolarmente agibile, così come dichiarano i documenti in nostro possesso”.