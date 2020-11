E’ successo di nuovo, dopo l’episodo della settimana scorsa in cui un solaio è crollato all’interno dell’aula docenti all’Istituto Comprensivo Statale Rapisardi-Garibaldi di Palermo, c’è stato un altro crollo di calcinacci dentro una classe della scuola elementare Lambruschini di Palermo.

L’incidente è avvenuto ieri sera all’interno di un’aula a piano terra del plesso di via Don Minzoni che fa parte dell’istituto comprensivo scolastico Marconi, dove parte del tetto è venuto giù.

Dopo il primo episodio, lo scorso sei novembre, Roberta Cancilla consigliera comunale Forza Italia a Palazzo delle Aquile aveva dichiarato: “Quanto accaduto presso l’istituto scolastico Garibaldi, sito in via delle Croci, rimane un fatto grave perché il crollo di parte del controsoffitto dell’aula dei professori avrebbe potuto causare danni fisici a persone ed è stato solo per un caso fortuito che al momento del cedimento non fosse presente nessuno.

Come già noto da tempo questo edificio, come molti altri istituti scolastici appartenenti al Comune di Palermo, necessita di importanti opere di manutenzione senza le quali l’incolumità del personale scolastico e degli alunni frequentanti potrebbe essere messa a rischio.

Un’efficiente amministrazione, attenta al benessere pubblico, dovrebbe attivarsi immediatamente per il reperimento delle somme occorrenti per la messa in sicurezza di questo plesso così come di tutti gli istituti scolastici che hanno bisogno di interventi”.

Questa volta però il crollo dell’intonaco è avvenuto quando la classe I B era vuota. “La situazione è sotto controllo. Attendiamo i vigili del fuoco – dice la dirigente, Rosalba Florio – per effettuare un sopralluogo e verificare la tenuta del solaio. Gli ultimi interventi di manutenzione, a carico del Comune, sono stati fatti l’anno scorso ma non era emerso alcun problema”. L’intera classe è stata trasferita in una stanza al piano superiore dell’edificio.

