Continua inesorabile la crescita dei positivi al Covid in Sicilia e crescono anche i parametri che influiscono sul cambio di fascia dalla bianca alla gialla.

Ieri ancora nuovi ingressi in ordinaria e in terapia intensiva, con un numero piuttosto alto anche di decessi.

I dati parlano chiaro: al 13 agosto, secondo i dati Agenas, la Sicilia è al 14,3% di occupazione in area medica (la soglia è il 15%) e sale al 9% di occupazione delle terapie intensive (la soglia è il 10%).

La zona gialla è quindi pressoché certa, e l’Isola dovrà fare nuovamente i conti con le restrizioni delle zona gialla, ma non ci sarà il tanto temuto coprifuoco ne alcuna limitazione agli spostamenti.

Tornerà la mascherina obbligatoria all’aperto e i posti a tavola verrebbero limitati per i non conviventi. Inoltre le capienze per spettacoli ed eventi culturali e sportivi verrebbero ridotte a 2500 persone all’aperto e 1000 al chiuso.

LEGGI ANCHE

DATI CORONAVIRUS SICILIA DI VENERE’ 13 AGOSTO

DRIVE IN CHIUSI IN SICILIA, TAMPONI A PAGAMENTO