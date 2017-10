Cresce l’impresa nei settori agricolo e agroalimentare: da una ricerca di Unionamere-InfoCamere arrivano dati positivi sulla situazione economica italiana. Buone notizie soprattutto per la Sicilia, che si posiziona al primo posto tra le regioni con il maggior numero di imprese registrate a fine giugno 2017.

Ritorno alla terra

Il 29 settembre presso il Villaggio Coldiretti di Milano si è inaugurata la più grande fattoria in città d’Italia. L’apertura e le attività dell’iniziativa dureranno per tutto il weekend e saranno ben graditi a quanti sentono l’esigenza di riconnettersi alla campagna, alla terra e al benessere incontaminato lontano da smog e cemento. Ma l’evento è specchio di un fenomeno ben più concreto che riguarda il ritorno di investimenti nel settore dell’agricoltura, in particolare dai giovani under 35.

I dati

Secondo l’analisi di ricerca il numero delle imprese agricole e alimentari guidate da under 35 è cresciuto del 6,8% rispetto al 2016. Questo percentuale rappresenta circa 57mila realtà industriali nuove all’interno di un panorama che compendia 812.834 imprese agroalimentari totali. La crescente spinta giovanile riesce a far fronte alle difficoltà di sviluppo in cui negli ultimi anni è incappato il settore.

Il primato della Sicilia

In un’incidenza del 7% sul totale del sistema produttivo, l’industria agroalimentare in territorio siciliano ha registrato più di 30mila nuove imprese. Fa ben augurare anche la cospicua presenza giovanile in queste realtà. Nella classifica stipulata da Unioncamere-InfoCamere ben otto posizioni su dieci sono tenute da imprese meridionali e le restanti due da imprese piemontesi.