ROMA (ITALPRESS) – Calo dei casi Covid in Italia, anche se con un numero di tamponi quasi dimezzato. E’ quanto si evince dal bollettino del ministero della Salute, secondo il quale i nuovi positivi sono 3.361 (rispetto ai 5.315 del 5 settembre).

I tamponi processati sono 134.393 (ieri 259.756), con un tasso di positivita’ del 2,5%. 52 i nuovi decessi. I guariti sono 3.977, gli attualmente positivi sono 136.020 (-682). Crescono ancora i ricoveri nei reparti ordinari, con 4.302 degenti (+86), in terapia intensiva i pazienti sono 570 (-2) con 32 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 131.148 persone. Ancora la Sicilia prima per numero di contagi (943), seguita da Emilia Romagna (513) e Veneto (274).