Nuova zona rossa in Sicilia. Si tratta di Mineo, in provincia di Catania. La prevede un’ordinanza appena firmata dal presidente della Regione Nello Musumeci.



Il provvedimento, adottato su richiesta del sindaco e a seguito della relazione sanitaria dell’Asp etnea, si è reso necessario a seguito dell’aumento considerevole del numero di positivi al Covid.



Le restrizioni avranno efficacia da giovedì 29 aprile per terminare mercoledì 5 maggio.

