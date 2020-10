E’ stato istituito il comitato tecnico-scientifico per l’emergenza coronavirus della Regione Siciliana. Il provvedimento è del presidente della Regione Nello Musumeci e ha il compito di adottare tutti gli atti di esecuzione degli indirizzi di programmazione sanitaria e di osservazione epidemiologica individuati dall’assessore regionale alla salute.

Ne fanno parte funzionari regionali, medici ed esperti nella cura e nella gestione delle patologie legate al virus. Il comitato è composto dal dirigente generale del dipartimento pianificazione strategica, Mario La Rocca, dal dirigente generale del dipartimento attività sanitarie e osservatorio epidemiologico, Maria Letizia Di Liberti, e dal dirigente generale del dipartimento della protezione civile, Salvatore Cocina. Inoltre dai commissari ad acta per l’emergenza da Covid-19 per l’area metropolitana di Palermo, Renato Costa, e per l’area metropolitana di Catania, Giuseppe Liberti.

Il coordinatore della struttura sanitaria di supporto sarà invece Salvatore Scondotto, palermitano di 61 anni e presidente dell’associazione italiana di epidemiologia.

Ai nomi precedentemente citati si aggiungono altre figure professionali: Antonella Argo (medicina legale), Bruno Cacopardo (malattie infettive e tropicali), Salvatore Corrao (medicina interna), Massimo Farinella (malattie infettive e tropicali), Fabio Genco (rianimazione e terapia Intensiva), Agostino Massimo Geraci (medicina e chirurgia di accettazione e urgenza), Antonio Giarratano (rianimazione e terapia intensiva), Giuseppe Nunnari (malattie infettive e tropicali), Giovanni Passalacqua (pneumologia); Cristoforo Pomara (medicina legale), Nicola Scichilone (pneumologia), Emanuele Scarpuzza (rianimazione e terapia Intensiva), Stefania Stefani (microbiologia).

Gli incarichi dureranno fino al 31 gennaio 2021, giorno di conclusione dello stato di emergenza.

