Covid, 179.106 nuovi casi e 373 decessi in 24 ore

ROMA (ITALPRESS) – Si registra ancora un rallentamento della curva per quanto riguarda l’impatto della pandemia di Covid-19 in Italia. Il numero dei nuovi positivi è pari a 179.106, in flessione rispetto ai 188.797 del 20 gennaio nonostante un numero maggiore di tamponi effettuati, 1.117.553, determinando un tasso di positività in discesa al 16%. Leggero decremento dei decessi, 373 (-12).

I guariti sono 171.565; il numero degli attualmente positivi si incrementa di 13.662 raggiungendo un numero totale di 2.695.703. Per quanto riguarda l’impatto sugli ospedali, si evidenzia un calo pari a 174 pazienti con un numero complessivo di 19.485; al contrario crescono le terapie intensive, dove sono ricoverati 1.707 pazienti (+9) con 148 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.674.511 persone. Per quanto riguarda le regioni, la Lombardia si conferma prima per numero di nuovi casi (32.677); a seguire Emilia Romagna (20.654) e Veneto (19.117).