ROMA (ITALPRESS) – Nuovo calo dei casi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi positivi, da quanto emerge dal bollettino del ministero della Salute, sono 155.697 (contro i 167.206 dell’ultimo rilevamento), ma con 1.039.756 tamponi effettuati, determinando un tasso di positività in calo al 14,97%. Scendono anche i decessi, 389 (426 il 26 gennaio).

I guariti sono 165.779. Importante flessione del numero degli attualmente positivi che scendono di 10.128 unità per un totale di 2.706.453. Il calo si registra anche sul fronte dei ricoveri, con i reparti ordinari dove si trovano 19.853 pazienti, 148 in meno rispetto a ieri, altrettanto in discesa le terapie intensive che oggi flettono di 20 a 1.645 con 125 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.684.955 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di nuovi positivi (25.098), a seguire Veneto (18.998) e Campania (16.142).