ROMA (ITALPRESS) – Ancora un nuovo calo dei contagi di Covid-19 in Italia nelle ultime 24 ore. I nuovi casi, secondo il bollettino del ministero della Salute, sono 143.898 (il 27 gennaio erano stati 155.697), ma con 1.051.288 tamponi effettuati, producendo un tasso di positività in calo al 13,68%. Scendono anche i decessi, 378 (-11).



I guariti sono 181.594. Anche il 28 gennaio si osserva una importante flessione del numero degli attualmente positivi che scendono di 37.625 unità attestandosi un totale di 2.668.828. Anche sul fronte dei ricoveri si registra una flessione, con i reparti ordinari dove si trovano 19.796 degenti (-57), calo pure per le terapie intensive con 15 pazienti in meno a 1.630 con 126 nuovi ingressi. In isolamento domiciliare vi sono 2.647.402 persone. La Lombardia è la prima regione per numero di nuovi positivi (21.309), a seguire Campania (16.941) e Veneto (16.518).