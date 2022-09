Continuano gli appuntamenti con la musica live in Sicilia. Domani (3 settembre) Mannarino porterà il suo nuovo tour a Catania (Villa Bellini) e domenica sarà di scena a Palermo (Teatro di Verdura). Sempre domani unica data siciliana per Alex. Il finalista di Amici 2021 sarà all’Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea.

Mannarino

3 settembre Villa Bellini di Catania; 4 settembre Teatro di Verdura di Palermo

Considerato uno dei migliori artisti italiani contemporanei, erede della grande tradizione di cantautori come Paolo Conte e Fabrizio De André, Mannarino, attraverso la cifra originale del suo lavoro, una rigorosa ricerca musicale e un sound che attinge a ritmi d’Oltreoceano si è dimostrato un modello non omologato per le nuove generazioni. Con i suoi 4 album ha saputo dare dignità di poesia alle sue ballate, creando canzoni indimenticabili da leggere e poesie da ascoltare. Brani come “Me so ‘mbriacato”, “Apriti Cielo” o “Marylou” sono diventati velocemente dei grandi classici.

Alex

3 settembre Anfiteatro Falcone e Borsellino di Zafferana Etnea

La data di Zafferana Etnea aprirà il tour di Alex. Il suo percorso all’interno di Amici è partito nel 2021 ed è proseguito all’insegna dei brani inediti come “Sogni al cielo”, brano con cui ottenne il posto all’interno del talent e prodotto nella versione definitiva da Katoo e del sostegno di artisti come Michele Bravi che gli ha regalato il suo brano inedito “Senza Chiedere permesso”.

La passione per il pianoforte lo spinge a frequentare a Londra il BIMM Institute, prestigioso college di musica dove si sono formati alcuni degli artisti più interessanti della scena internazionale. È Londra ad aver fatto da palco alle sue prime esibizioni e a spingerlo a mettersi alla prova e conquistare il suo pubblico cantando canzoni inedite.

I biglietti per tutti i concerti sono in vendita online su Ticketone e nelle agenzie del circuito Sicilia Ticket. I tagliandi potranno essere acquistati anche al botteghino nel pomeriggio del concerto.