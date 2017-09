Corti in Cortile: inizia il count down per la IX edizione. Il Festival Internazionale di Cortometraggi si terrà al Palazzo della Cultura di Catania, al 22 al 24 settembre, nella Corte intitolata a Mariella Lo Giudice.

Corti in Cortile, appuntamento imperdibile per i catanesi

Organizzato ed ideato dall’Associazione Visione Arte, con la direzione artistica di Davide Catalano, l’evento è diventato ormai un appuntamento imperdibile per i catanesi. Cuore pulsante del Festival il concorso di cortometraggi, presentato come ogni anno da Simona Pulvirenti. In gara ventidue lavori internazionali, provenienti da Ungheria, Finlandia, USA, Germania, Italia, a partire dalle 21 di venerdì 22 settembre.

Un’opportunità per valorizzare il cortometraggio come strumento di visibilità per giovani registi emergenti, ma anche un’occasione per imparare di più sul cinema come industria creativa. Oltre al concorso, Corti in Cortile prevede incontri, workshop e seminari sul il cinema.

A Corti in Cortile si parlerà di Cinema e Psichiatria

Venerdì alle 9, si parlerà di Cinema e Psichiatria, nel convegno curato dal noto vignettista Totò Calì, con la partecipazione dell’attore Enrico Guarneri. Della distribuzione cinematografica ai tempi di Netflix, si discuterà sabato alle 17, nel convegno tenuto dal direttore marketing BIM Distribuzione, Damiano Ricci. E ancora domenica alle 17, ci sarà il convegno a cura di Ivan Scinardo, direttore Centro Sperimentale di Cinematografia Palermo, con gli interventi del critico cinematografico Marco Giusti. Si farà un salto temporale all’epoca dei Caroselli, primo caso in Italia di cortometraggi trasmessi in tv per introdurre uno spot pubblicitario. In occasione di questo incontro si aprirà anche un focus sul duo comico siciliano Franco Franchi e Ciccio Ingrassia.

A Corti in Cortile l'”Immaginario non immaginario”

In uno dei cinque seminari del ciclo “Immaginario non immaginario”, curato da Davide Bennato, si parlerà poi di Pop filosofia, la filosofia spiegata attraverso le nuove serie tv, con gli interventi del pop filosofo Tommaso Ariemma, venerdì alle 15, e sabato alle 10. Molto atteso anche, sabato alle 10, il film d’inchiesta “Invisibili. Non è un viaggio, è una fuga. Storie di ragazzi che arrivano soli in Italia”, un progetto di Floriana Bulfon e Cristina Mastrandrea. Venerdì alle 16, si terrà la presentazione della riedizione del libro “L’illegalità protetta” di Rocco Chinnici, a cura della Fondazione Rocco Chinnici, con la partecipazione di Caterina Chinnici. E’ previsto per domenica alle 18, l’incontro con Leo Gullotta dal titolo “Vivere da attore”.