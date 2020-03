Coronavirus positivo neonato. L’intero reparto di pediatria dell’ospedale chiuso fino a domenica, e dottori e infermieri in quarantena. Questa la decisione adottata dopo la scoperta della positività al nuovo Coronavirus di un neonato di cinque mesi.

Coronavirus positivo neonato: ricoverato per una bronchiolite

Si tratta del primo bambino contagiato in Sicilia: il neonato era stato ricoverato per una bronchiolite qualche giorno fa. Durante il ricovero la madre, una 37enne di Giuliana, aveva accusato i propri sintomi da covid-19. Il tampone al quale è stata sottoposta è risultato positivo, e la donna è stata trasferita al reparto Malattie Infettive dell’ospedale Cervello di Palermo. Mentre il bambino, che presentava buone condizioni di salute, è stato dimesso. Dovrà adesso rimanere in isolamento a Giuliana insieme al padre.

In isolamento quindi il personale medico che è entrato in contatto con la famiglia. Il reparto di Pediatria ed il Punto Nascite rimarranno chiuso fino a Domenica, per garantire la sanificazione degli spazi. Dopo la riaperturà, all’ospedale di Corleone verranno trasferiti i pazienti dell’ospedale di Partinico, struttura che verrà dedicata interamente alla cura dei contagiati da Coronavirus.

Sospese le attività chirurgiche non urgenti

Intanto l’assessore Razza sospende le attività chirurgiche non urgenti: “Tutte le attività chirurgiche non urgenti vanno sospese immediatamente”. La nota inviata è stata inviata ai dirigenti generali delle Aziende sanitarie provinciali, degli ospedali e dei policlinici dell’Isola, oltre che all’Aiop, l’Associazione delle cliniche private.

La decisione è stata presa nell’ambito delle misure di prevenzione, contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus in Sicilia.

La Regione ricorda di seguire scrupolosamente le indicazioni fornite dal ministero della Salute, e rispettare le regole contenute nel decreto #Restoacasa. Per maggiori informazioni è possibile consultare la pagina web dedicata www.siciliacoronavirus.it o chiamare il numero verde 800.45.87.87.

Nel caso in cui si presentino i sintomi tipici del covid-19 (febbre oltre i 37.5, tosse, e affanno) le istituzioni raccomandano di non andare al Pronto Soccorso, ma di contattare il proprio medico curante.