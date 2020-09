È stato registrato un nuovo decesso per Coronavirus in Sicilia. Si tratta di un anziano originario di Pozzallo, Ragusa. L’uomo, 76 anni, apparteneva al focolaio di Covid scoppiato in una casa di riposo a Modica. Diversi altri ospiti della struttura sono risultati positivi dopo essersi sottoposti al tampone rino-faringeo.

Dopo essere stato ricoverato nell’ospedale Maria Paternò Arezzo di Ragusa, l’anziano era poi stato trasferito presso l’ospedale San Marco di Catania a causa del peggioramento delle sue condizioni di salute.

