Aumenta il numero di persone positive ricoverate all’ospedale di Caltanissetta, ma nel frattempo si sblocca la situazione legata ai posti letto a Palermo. La notte scorsa erano arrivati al Sant’Elia cinque pazienti (uno dei quali un uomo di 48 anni giunto in pronto soccorso da Delia con un infarto in corso e successivamente risultato positivo) ma alla fine i due pazienti attesi in giornata dal Policlinico di Palermo resteranno nel capoluogo. Saranno ricoverati al Civico.

“Mancano per ora posti letto Covid a Palermo, i pazienti stanno arrivando a Caltanissetta”: aveva affermato il direttore dell’Asp di Caltanissetta e commissario straordinario del Policlinico di Palermo, Alessandro Caltagirone, sottolineando però che la decisione rra stata presa nell’ottica di una occupazione progressiva dei posti letto covid a disposizione. E nel pomeriggio l’ospedale Civico è riuscito a reperire e organizzare gli 80 posti letto di degenza ordinaria previsti dal documento di programmazione trasmesso dall’assessorato alla Salute.

Il reparto di terapia intensiva dell’ospedale S. Elia era chiuso dal 3 maggio ed è stato riaperto stanotte. I 5 ricoverati di questa notte (e gli altri due in arrivo) vanno ad aggiungersi ai 7 che già si trovavano nel reparto di Malattie infettive e ai 28 pazienti in isolamento domiciliare.

