ROMA (ITALPRESS) – Impennata dei casi di coronavirus in Italia nelle ultime 24 ore. Sono 289 i nuovi positivi secondo i dati del bollettino epiedemiologico fornito dal Ministero della Salute. Il numero maggiore di positivi arriva dalla Lombardia (+46), seguito da Veneto (42) e Lazio (34). Scende per fortuna il numero dei morti, sono 6, la meta’ rispetto a quelli contati ieri. Il totale dei casi dall’inizio della pandemia sale quindi a 246.766. In lieve crescita pure gli attualmente positivi (+7) a 12.616. In calo (-18) i ricoverati con sintomi: il numero scende a 731.

Prosegue la discesa dei ricoverati in terapia intensiva: sono 38, 2 in meno rispetto a ieri. Ad aumentare sono invece le persone in isolamento domiciliare (+27) e che porta il numero complessivo a 11.847. In forte crescita invece i guariti: ad oggi sono 199.031, con un incremento di 275. I tamponi processati sono stati 56.018.

Oggi soltanto l’Umbria e la Basilicata non hanno registrato nuovi positivi.

(ITALPRESS).

29-Lug-20 17:54