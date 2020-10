Proseguono i controlli delle forze dell’ordine nelle zone della movida di Palermo e Catania per verificare il rispetto delle misure anti contagio.

Durante il fine settimana gli agenti hanno multato nel capoluogo siciliano 39 persone, perché sprovviste della mascherina protettiva. Dall’inizio di ottobre, su 28.006 controllate gli agenti hanno elevato 315 multe.

Sono stati sanzionati 13 locali che non facevano rispettare le distanze di sicurezza e le altre misure di prevenzione ai propri clienti. Ad ottobre gli agenti hanno già sanzionato 34 locali, e ne hanno chiusi 10.

Anche a Catania sono stati intensificati i controlli anti-Covid. Nell’ultimo fine settimana i poliziotti hanno controllato 63 esercizi commerciali, sanzionandone sei. Su 139 persone fermate dagli agenti, cinque sono state multate per non indossare la mascherina o per il mancato rispetto delle distanze di sicurezza.

L’azione degli agenti si è concentrata nella zona delle vie Santa Filomena, Gemellaro, Pacini, e delle piazze Carlo Alberto, Stesicoro, Bellini e Duomo.

LEGGI ANCHE

CORONAVIRUS IN SICILIA, IL BOLLETTINO DI LUNEDÌ 26 OTTOBRE

PALERMO, CHIUSO IL PALAORETO PER UN CASO SOSPETTO DI COVID

FESTIVITÀ DEI MORTI, I CIMITERI DI PALERMO SARANNO APERTI TUTTI I GIORNI