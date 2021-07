Secondo il monitoraggio della fondazione Gimbe, nel periodo 14-20 luglio il numero di casi positivi rispetto al periodo precedente in Sicilia è aumentato del +122%.

Si inizia ad osservare una inversione di tendenza anche sul fronte ospedaliero: in Italia il totale dei ricoveri sale del 6%, quello delle terapie intensive del 5%.

Su fronte dei vaccini invece nonostante i rischi della variante Delta, 4 milioni di over 60 in Italia risultano non ancora vaccinati con due dosi (oltre 2 milioni non ancora ricevuto la prima), in Sicilia si è ancora fermi al 79% (la percentuale di non vaccinati tra gli over 60 nell’Isola è al 21%).

Inoltre il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc) ha pubblicato la nuova mappa aggiornata sull’incidenza del contagio da Covid, con i numeri di casi per abitante, che aumentano in tutta Europa.

La Sicilia, insieme a Lazio, Veneto e Sardegna è segnalata in “giallo“ mentre restano in verde le altre regioni italiane.

