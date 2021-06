I contagi scendono ancora e il tasso di positività si attesta al 2.3%. Unica nota dolente di ieri è il numero di nuovi positivi nella provincia di Catania che sale di nuovo oltre i cento. E’ un momento delicato ma il virus arretra e tutti i parametri vanno in questa direzione.

Costante calo anche della pressione ospedaliera: attualmente sono 409 i pazienti ricoverati per coronavirus (-4), di cui 45 (-1) in terapia intensiva.

L’incidenza dell’Isola è scesa sotto i fatidici 50 casi ogni 100mila abitanti, precisamente a 45. Numeri che fanno ben sperare che dal 21 giugno la Sicilia possa passare in zona bianca.

Ieri intanto il ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia, ha firmato una nuova ordinanza che andrà in vigore a partire dal 7 giugno che vede Abruzzo, Liguria, Umbria e Veneto passare in zona bianca.

La campagna vaccini

Procede sempre più spedita la campagna vaccinale in Sicilia. Da venerdì 28 maggio a giovedì 3 giugno, nell’Isola sono state effettuate oltre 291mila somministrazioni (di cui quasi 175mila come prima dose). Un risultato che ha consentito, quindi, di superare il target per l’ennesima settimana consecutiva.

Dopo l’apertura delle prenotazioni a tutte le fasce d’età, sono tantissimi i giovani che hanno manifestato impazienza nell’immunizzarsi dal virus.

“Sono contento che si consolidi una sempre maggiore consapevolezza dei siciliani, che è stata confermata anche dal boom di prenotazioni nella fascia under 40: solo vaccinandoci potremo, infatti, lasciare il Covid alle nostre spalle – ha dichiarato l’assessore regionale alla Salute, Ruggero Razza – La “macchina Regione” è pronta e sta completando un rodaggio effettivo. Adesso che le forniture dei vaccini sono più copiose e puntuali i numerosissimi Hub e Centri, che abbiamo aperto nell’Isola, grazie al lavoro della Protezione civile regionale, potranno iniziare a lavorare a pieno ritmo per raggiungere l’immunizzazione della popolazione il prima possibile”.

Anche Lampedusa e Linosa intanto si avviano a diventare isole ‘Covid free’. L’Asp di Palermo completerà entro il prossimo 14 giugno prossimo la somministrazione delle seconde dosi ai cittadini delle Pelagie. “Finora – spiega una nota dell’azienda sanitaria – sono oltre mille le persone che hanno completato il ciclo vaccinale, mentre sono, già, in corso le somministrazioni delle seconde dosi per altri 3.400 cittadini”.

Cosa cambierà in zona bianca. Intanto gli spostamenti non avranno più limitazioni, dovrebbe sparire il coprifuoco e riapriranno indistintamente tutte le attività economiche.

Al ristorante, come deciso ieri dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, cadrà il limite delle persone al tavolo all’aperto, e al chiuso passerà da 4 a 6.

In discoteca al momento si potrà andare ma solo per ascoltare musica, non per ballare, ma anche su questo si attendono nuove decisioni. Infine, le altre regole Covid da rispettare in zona bianca si limitano agli obblighi di mascherina e distanziamento.

LEGGI ANCHE

DATI CORONAVIRUS SICILIA DI VENERDI’ 4 GIUGNO