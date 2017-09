Il sindaco di Catania Enzo Bianco e l’amministratore delegato del Calcio Catania Pietro Lo Monaco ieri hanno parlato telefonicamente, concordando che la riunione convocata per lunedì si svolga regolarmente con la presenza anche del Catania. I due hanno inoltre concordato di incontrarsi personalmente nei prossimi giorni.

Dirigenti Calcio Catania disertano incontro

I dirigenti del Calcio Catania non si sono presentati ieri all’incontro convocato dal Comune per approfondire la vicenda relativa alla concessione dello stadio Angelo Massimino per le partite del Catania. L’incontro era stato concordato giorni fa, con un invito mandato giovedì scorso, mantenendo così la disponibilità per la riunione nonostante il presidente della società avesse fatto sapere che non poteva rappresentare il Catania.

Inoltre nella mattinata di ieri l’assessore Valentina Scialfa ha parlato con il Segretario Generale del Catania Giorgio Borbone, chiedendo un incontro personale con il direttore Lo Monaco a qualsiasi ora, anche nella sede del Catania. Ciò nonostante, per superare ogni difficoltà, la società è stata dunque nuovamente invitata per lunedì. L’amministrazione comunale conferma la piena disponibilità a discutere e a lavorare.

“Il Massimino è lo stadio della Città ed è a disposizione del Calcio Catania e dei tifosi rossazzurri – si legge nella nota stampa diffusa dal Comune etneo -“. La coincidenza tra Calcio Catania e stadio Massimino è stata inoltre confermata dall’Amministrazione comunale con una lettera inviata alla Lega Calcio. “Con sorpresa – si legge ancora nella nota – abbiamo appreso a mezzo stampa che il Catania ha dato il nulla osta alla Leonzio Calcio per disputare le partire allo stadio Massimino. Il sindaco, però, non ha alcuna intenzione di dare tale disponibilità, sia perché il manto erboso potrebbe avere seri problemi dalla disputa di maggiori gare, sia soprattutto perché il Massimino è la casa del Calcio Catania”.