Dopo il successo degli show “Estate a due voci” e il recital dedicato a Frank Sinatra, Letterio Lombardo torna al Teatro Don Bosco Ranchibile il 12 novembre alle ore 18,00.

Il nuovo spettacolo che rievoca I Beatles

Il nuovo spettacolo porterà le lancette dell’orologio al decennio 1960-1970, rievocando I Beatles, che rivoluzionarono il mondo della musica, influenzando anche la cultura

di quei tempi. Letterio sarà coadiuvato dai “Blue Cavern“, una band che ha avuto consensi anche a livello nazionale, formata da Daniele Capritti e Pippo Cusimano alle chitarre, Piero Caccamo al piano e tastiere, Piero Pernice al basso e Giuseppe Buscemi alla batteria e percussioni.

Lo spettacolo prevede l’esecuzione di 24 brani divisi in due tempi, tutti cantati con cori, doppie e triple voci, tra i quali Help, Hey Jude, Michelle, Yesterday, She loves you, Here comes the sun etc. Lo show sarà arricchito da un coro di bambini che canteranno i ritornelli di Let it be, Obladi-Oblada, Imagine e Yellow Submarine.

Durante l’esibizione dei brani, verranno proiettate delle foto, immagini e video curate da Mario Rinaldi e Adriano La Monica.

Per prenotare i posti numerati a teatro telefonare ai numeri: 091455169/340 7131840.