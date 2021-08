È il momento di un avanzamento di carriera o vuoi partecipare a un concorso per entrare nelle forze armate? Non ci sono dubbi. È Ares quel che fa per te.

Ampia l’offerta formativa in campo che comprende: certificazioni linguistiche e informatiche, come anche percorsi di Laurea dedicati. Un’offerta formativa, peraltro, riconosciuta dal MIUR, quindi utile anche ai fini concorsuali.

Ares Consorzio Universitario, ente di formazione accreditato dalla Regione Sicilia, è un’azienda attiva da 20 anni su tutto il territorio italiano e internazionale e offre servizi, tutoria e metodo universitario al fine di promuovere la formazione digitale in Italia e all’Estero. Sono, inoltre, attive numerose convenzioni con molti sindacati afferenti al mondo delle forze armate, che consentono di ottenere dei vantaggi su tutte l’offerta formativa.

Il Consorzio si distingue, inoltre, per i servizi che offre agli studenti: tutor on line e in presenza, segreteria e amministrazione efficienti, orientamento di carriera, consulenze personalizzate per orientare la scelta di un percorso studi più consono allo studente. Per qualsiasi info contattare [email protected] oppure il 091.333823.