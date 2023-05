ROMA (ITALPRESS) – Centrodestra avanti a Latina, Ancona, Imperia e Treviso, centrosinistra verso la riconferma a Brescia: sono i dati relativi alle prime sezioni scrutinate delle amministrative del 14-15 maggio. Con i seggi chiusi alle 15 di oggi, si registra un nuovo calo dell’affluenza, ma decisamente più contenuto (-2%) rispetto al crollo delle scorse elezioni politiche. In questa tornata – che ha coinvolto 595 Comuni, di cui 13 capoluoghi, per un totale di 5.426 seggi – ha votato il 59,03% degli aventi diritto contro il 61,22% delle ultime Comunali. I primi dati provenienti da Latina danno la candidata di Fratelli d’Italia, Matilde Celentano, in netto vantaggio sull’avversario di centrosinistra, Damiano Coletta. Stabile l’affluenza ad Ancona, dove è in testa Daniele Silvetti contro Ida Simonella, assessora uscente della giunta di centrosinistra guidata da Valeria Mancinelli. Laura Castelletti, vicesindaca uscente dell’amministrazione Del Bono, ha superato il 53% con un quarto delle sezioni scrutinate a Brescia, dove il dato sull’affluenza è stabile rispetto alle precedenti elezioni.

Procede a rilento lo spoglio a Sondrio (3 sezioni su 21), ma il candidato del centrodestra Marco Scaramellini ha già doppiato il candidato sindaco del centrosinistra Simone Del Curto. A Terni, invece, la sfida è tra Orlando Masselli (centrodestra), in testa con oltre il 34% rispetto a Stefano Bandecchi (Alternativa popolare) che sfiora il 30%. In calo la percentuale dei votanti a Brindisi, dove è in vantaggio il centrodestra con Giuseppe Marchionna, mentre Roberto Fusco (sostenuto da Pd e M5s) supera il 27%. A Imperia lo scrutinio è al 15% delle sezioni, ma al momento è avanti l’ex ministro Claudio Scajola, al 63% contro il 22% di Ivan Bracco, candidato del centrosinistra. Calo dei votanti anche in Toscana: a Massa si va verso il ballottaggio tra il sindaco uscente Francesco Persiani, sostenuto da Lega e Forza Italia, ed Enzo Ricci, candidato del centrosinistra. Operazioni a rilento a Pisa, dove il centrodestra ha schierato Michele Conti contro Paolo Martinelli, sostenuto dall’alleanza Pd-M5S: con una sola sezione scrutinata, il dato li vede rispettivamente al 48 e al 44%. Possibile ballottaggio anche a Siena, con Anna Ferretti che al momento supera l’avversaria di centrodestra, Nicoletta Fabio.

Cala l’affluenza al voto in Veneto: a Treviso il sindaco uscente, il leghista Mario Conte, è già oltre il 64% delle preferenze, con l’imprenditore Giorgio De Nardi che supera il 27%. A Vicenza attualmente è in leggero vantaggio il candidato del centrosinistra Giacomo Possamai, davanti all’esponente di centrodestra, Francesco Rucco. Percentuale di votanti in lieve calo a Teramo, dove il sindaco uscente Gianguido D’Alberto punta alla riconferma già al primo turno contro lo sfidante di centrodestra, Carlo Antonetti, che sfiora il 33%. Gli eventuali ballottaggi sono in programma il 28 e 29 maggio.



– foto agenziafotogramma.it –