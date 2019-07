Commemorazione strage via D’Amelio. La polizia municipale rende noti i provvedimenti che influenzeranno la circolazione veicolare durante la XXVII Commemorazione della strage di via D’Amelio.

A partire dalle 12.00 di oggi fino alle 8.00 di sabato 20 luglio via D’Amelio sarà chiusa al transito. Il divieto di sosta, oltre che in via D’Amelio, sarà previsto anche in via dell’Autonomia Siciliana in prossimità di via D’Amelio.

Domani 18 luglio alle ore 19.00 partirà da via D’Amelio l’“Acchianata” verso il Castello Utveggio; il 19 luglio alle ore 20.00 si svolgerà la tradizionale fiaccolata da piazza Vittorio Veneto a via D’Amelio.

Commemorazione strage via D’Amelio, i provvedimenti nel dettaglio

Dalle ore 12 del 17 luglio 2019 alle ore 8 del 20 luglio 2019 e comunque sino a cessate esigenze (O.D. 812/2019):

Chiusura al transito veicolare e divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata in via M. D’ Amelio intero tratto lato via dell’ Autonomia Siciliana.

Divieto di sosta con rimozione coatta sui due lati della carreggiata in via dell’ Autonomia Siciliana 20 metri prima e dopo via D’ Amelio.

18 luglio ore 19.00:

Percorso “Acchianata”: via d’Amelio, via dell’Autonomia Siciliana, via Isaac Rabin, largo Antonio Sellerio, percorso pedonale fino al Castello Utveggio.

19 luglio ore 20.00:

Percorso fiaccolata: piazza Vittorio Veneto, via Libertà, via Ugdulena, via De Amicis, via Rutelli, via Alessi, via dell’Autonomia Siciliana, via D’Amelio.