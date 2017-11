Il Sindaco ha presenziato oggi a una serie di celebrazioni in occasione della ricorrenza, dalla messa a San Nicolò La Rena alla deposizione di fiori sulla tomba di Giuseppe De Felice Giuffrida, all’omaggio a caduti di Nassyria; un momento di riflessione anche all’ossario e al monumento funebre ai migranti. Il Sindaco: “Catania ha onorato e onora la sua storia ed i suoi defunti con il massimo di attenzione e di rispetto”.

Le celebrazioni

Il sindaco di Catania Enzo Bianco ha presenziato, nel giorno della Commemorazione dei defunti, a una serie di celebrazioni che si sono svolte in città in occasione della ricorrenza.

Alle 9 del mattino nella Chiesa Monumentale di San Nicolò L’Arena ha assistito, con autorità civili e militari, alla messa celebrata dall’arcivescono metropolita Salavtore Gristina e da monsignor Gaetano Zito per ricordare i caduti di tutte le guerre. Dopo il rito, un corteo di cui facevano parte anche organizzazioni di ex combattenti, associazioni e parenti ha raggiunto, nello stesso tempio, il Sacrario dei Caduti dove il Sindaco e l’ammiraglio Gaetano Martinez hanno deposto corone d’onore.

La visita del camposanto

Bianco si è poi recato nel Cimitero di Acquicella entrando dal primo cancello e attraversando a piedi il viale fino a raggiungere il mausoleo di Giuseppe De Felice Giuffrida, primo cittadino e protagonista della vita politica catanese tra la fine dell’Ottocento e i primi vent’anni del Novecento. Bianco, com’è tradizione, ha deposto una corona sulla tomba di De Felice. Il Sindaco – accompagnato tra gli altri dall’assessore ai Servizi Cimiteriali Michele Giorgianni, da Giovanni Giacalone e Puccio La Rosa, presidenti di Multiservizi e Amt – ha poi proseguito la sua visita del camposanto, in cui nei giorni scorsi erano state completata una pulizia straordinaria un’accurata manutenzione delle aree a verde. Bianco ha visitato il Mausoleo dedicato ai caduti di Nassyria, il vecchio e il nuovo ossario, e il monumento ai migranti.

I servizi pubblici

“La Commemorazione dei defunti- ha detto sindaco Bianco – fa parte delle tradizioni catanesi più sentite ed i nostri concittadini devono avere la possibilità di ritrovarsi e ricordare i propri cari in un’atmosfera serena. Abbiamo organizzato i servizi pubblici per la commemorazione dei defunti in maniera adeguata. E’ stata fatta una buona manutenzione straordinaria nel cimitero che è pulito è ordinato. Devo dire grazie al lavoro della Polizia municipale e delle altre forze dell’ordine, ma anche agli addetti dei Servizi cimiteriali, della Multiservizi, della Forestale, delle ditte che si occupano della raccolta dei rifiuti. Ottimo il servizio di avvicinamento, grazie all’Amt e alle Ferrovie dello Stato, e buona l’organizzazione di mobilità interna. Catania ha onorato e onora la sua storia ed i suoi defunti con il massimo di attenzione e di rispetto”.