Un arresto per droga a Palermo. I carabinieri hanno scoperto una vera e propria piccola centrale dello spaccio allestita da Salvatore Calista, 22 anni, palermitano.

I carabinieri della stazione di Partanna Mondello, dopo attenta attività di osservazione, hanno deciso di entrare nell’abitazione del giovane.

All’interno, i militari hanno rinvenuto 37 dosi di marijuana, per un totale di 41 grammi; 3 piante di cannabis dell’altezza di 1 metro e 109 grammi della medesima sostanza; 24 grammi di hashish, divisi in tre stecche; 375 euro, frutto dell’attività illecita; un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento.

Al termine del rito direttissimo, il giovane, arrestato per coltivazione e detenzione illecita di stupefacenti, è stato rimesso in libertà in attesa del processo.