REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – È in corso una vasta operazione dei Carabinieri del Comando provinciale di Reggio Calabria che vede coinvolte numerose persone accusate, a vario titolo, di associazione a delinquere finalizzata all’organizzazione di delitti contro il patrimonio, quali truffe, furti, estorsioni, ricettazioni e riciclaggi, nonché contro la fede pubblica, l’ambiente ed in materia di stupefacenti, aggravati dalla disponibilità di armi. I militari stanno eseguendo numerosi provvedimenti di custodia cautelare.

Al centro delle indagini è finito un gruppo criminale attivo nel territorio di Ardore e Bovalino, nel reggino, riconducibile ad elementi appartenenti alle locali comunità rom – storicamente radicate sul territorio in posizione non conflittuale e non concorrenziale con le locali cosche di ‘ndrangheta – che hanno organizzato e commesso delitti di rilevante gravità contro l’ordine pubblico, la persona, il patrimonio e la fede pubblica.

10-Set-20 08:46