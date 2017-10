Coderblock supera le selezioni e viene presentato ufficialmente allo SMAU Milano, che si terrà il 24 – 25 – 26 ottobre presso Fieramilanocity.

SMAU è uno degli eventi cardine nel panorama digitale italiano per le imprese e i professionisti, finalizzato a fornire loro l’aiuto necessario per innovarsi ed incontrare un ampio network di possibili partner finanziari.

Come Coderblock rivoluziona il recruitment

Durante il corso dell’evento la startup Novatek srl ha così l’opportunità di raccontare l’idea dietro il proprio prodotto digitale Coderblock, la relativa piattaforma web e l’esperienza in realtà virtuale. Si tratta del primo AI marketplace in Italia dedicato al recruitment, che favorisce l’incontro fra aziende e freelancer al fine di ottimizzare le collaborazioni digitali remote e diminuire tempi, costi e rischi del processo produttivo tradizionale.

Grazie ad innovativi algoritmi di matching meritocratici, i brand hanno la possibilità di accedere alla migliore selezione di professionisti digitali per lo sviluppo dei loro progetti e automatizzare la creazione di un team digitale dedicato. Una volta definito il team, i brand possono gestirlo direttamente in piattaforma tramite un opportuno tool di Agile Team Management, denominato Workspace, e focalizzato verso l’ottimizzazione della collaborazione in termini di produttività, pianificazione, rapidità e feedback.

La realtà virtuale per ridurre il gap tra lavoro tradizionale e remote working

Per ridurre ulteriormente il gap fra lavoro tradizionale e remote working, Coderblock introduce all’interno della piattaforma un ufficio 3D in realtà virtuale che consenta a brand e freelancer di migliorare l’esperienza del meeting attraverso l’uso di VR device (smartphone, HTC Vive, Oculus Rift). A tal proposito, Danilo Costa (CEO della Novatek) afferma che “Coderblock intende colmare i divari che ancora caratterizzano le collaborazioni outsourcing delle aziende italiane, proponendosi di applicare in maniera intelligente le tecnologie più recenti (di Artificial Intelligence, Machine Learning e Virtual Reality) ed inserendosi in un modello economico innovativo noto oggi come “Sharing Economy”.

“Il nostro obiettivo – spiega il CEO di Novatek – è quello di divenire punto di riferimento per le società che ricercano collaborazioni di qualità per singoli freelancer o team digitali. Nonostante Coderblock si rivolga ad un mercato internazionale, noi siamo partiti dalla Sicilia, bellissima terra piena di competenze ma sprovvista di lavoro. Grazie al nostro lavoro, speriamo di poter così dare un nostro contributo al problema della disoccupazione al Sud e nel resto dell’Italia”.

Novatek Srl è una web technology company siciliana fondata nel 2016 da Danilo Costa come aggregatore di professionisti del settore digital. Oggi è punto di riferimento nel settore del Tech Consulting per molte startup, web agency e PMI del panorama digital, vantando collaborazioni in outsourcing nazionali ed internazionali. La vision dell’azienda è promuovere l’innovazione del “remote working” in Italia, dimostrando col proprio lavoro i vantaggi e le potenzialità che il lavoro da remoto prevede