Viabilità impazzita e code chilometriche. Questa è stata la situazione che anche stamattina ha caratterizzato il territorio della circoscrizione di “Cibali-Trappeto Nord-San Giovanni Galermo”. Gli ingorghi cominciavano dal viale Antoniotto Usodimare e continuavano nelle arterie limitrofe di via San Nullo, viale Benedetto Croce, via Sebastiano Catania, via San Giacomo e via Florio.

Scooter e vetture immobobili

Un lungo torpedone di scooter, vetture e mezzi pesanti praticamente immobili per ore. Mobilità in tilt pure sul viale Fontana e via Nobili. Già da ieri la chiusura di una parte della rotonda di Monte Po aveva causato innumerevoli disagi al traffico, ma niente a che vedere con quello che è successo oggi: automobilisti esasperati con qualcuno che ha pure insultato i vigili urbani la cui unica colpa era quella di fare il loro dovere cercando di regolare un flusso veicolare estremamente caotico. Per queste ragioni Erio Buceti, consigliere della IV municipalità, richiede ancora al Sindaco Bianco di realizzare un piano del traffico adeguato e completo che tenga conto di tutte le eventuali emergenze legate al flusso veicolare e che permetta di attivare tutte quelle precauzioni e contromisure che consentano di evitare scenari a cui migliaia di pendolari assistono già da due giorni.

Il precedente

Già alcuni mesi fa, la rottura di una tubatura del gas costrinse operai e forze dell’ordine a chiudere una parte del viale Bolano per questioni di pubblica incolumità. Anche allora avevo chiesto interventi precauzionali per fare in modo che simili episodi non si ripetessero più.