Cocaina e hashish, diciannovenne ai domiciliari per spaccio. I carabinieri della Stazione di Resuttana Colli hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti Francesco Paolo C.

In casa, nei pressi di via Roccazzo, secondo gli investigatori il ragazzo aveva diversi tipi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e materiale vario per il confezionamento necessario per la suddivisione in dosi.

Cocaina e hashish, trovati anche mille euro

I militari dell’Arma hanno rinvenuto 30 grammi di marijuana, 60 grammi di hashish e 5 grammi di cocaina; il tutto pronto per soddisfare “la richiesta” dei vari acquirenti.

Nell’abitazione, oltre alla sostanza stupefacente, i carabinieri hanno rinvenuto anche la somma contante di mille euro, sequestrata poiché ritenuta il frutto dell’attività illecita.

Il giovane, dopo la convalida dell’arresto, è stato sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari.

Cocaina, cosa è?

La cocaina è l’estratto di un cespuglio che cresce in maniera spontanea in Perù e Bolivia, agli inizi del 1900 è diventato il principale farmaco stimolante utilizzato anche per elisir e per la cura di diverse malattie.

Di solito la cocaina può essere assunta sotto forma di polvere, via endovenosa o sniffata. Viene venduta per strada, gli spacciatori di solito diluiscono il prodotto con amido di mais, talco e zucchero. Sono gli adulti trai i 18 ai 25 ad essere i consumatori maggiori, un problema piuttosto serio.

L’assunzione di questa sostanza produce effetti piacevoli sulle persone, per questo motivo è una droga coinvolgente. Va ad agire direttamente nell’area tegmentale ventrale e provoca sensazioni e stimoli piacevoli.