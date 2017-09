All’interno dell’elegante cornice di Palazzo Riso, SiciliAmbiente presenta Terra Mia, la rassegna di documentari, cortometraggi e animazioni. Il tema centrale è quello dell’uomo e del suo rapporto con il territorio.

Il rapporto tra uomo e ambiente

All’interno della rassegna cinemtografica, torna il rapporto tra uomo e ambiente. Un ambiente sempre più devastato, maltrattato e umiliato come se tutto ciò non fosse destinato a ripercuotersi sull’esistenza dell’uomo. L’essere umano sembra aver perso il contatto con la propria terra e con la propria natura, la ricerca spasmodica del consumo sovrasta la natura e le stesse relazioni umane. Spazio anche ad un tema importante, quello della mobilità sostenibile. Il SiciliAmbiente dedica, infatti, al tema una sezione “speciale” al tema, realizzata in collaborazione con la FIAB.

Quattro appuntamenti

Sono quattro gli appuntamenti in cui verranno proiettati una selezione di film che hanno partecipato alle precedenti edizioni del Festival SiciliAmbiente. Il primo incontro si è tenuto lo scorso 21 settembre. Ecco le date successive:

Sabato 30 settembre 2017 ore 20.30

Giovedì 5 ottobre 2017 ore 20.30

Sabato 12 ottobre 2017 ore 20.30

I film in programma il 30 settembre

K2 and the invisible footmen diretto da Iara Lee (Francia 2017 _ durata 63’)

Nonostante siano pagati molto meno dei capi spedizione internazionali, è sempre grazie ai portatori d’alta quota che è possibile raggiungere la cima del K2. Siano portatori pakistani o sherpa nepalesi, tocca sempre a loro portare a termine tutte le operazioni più faticose e rischiose. Seguendo le loro tracce, Iara Lee ha provato a raccontare la loro vita silenziosa, conducendoci alla scoperta di scenari incredibili nei quali i portatori affrontano quotidianamente rischi incalcolabili.

Lo Stato Brado diretto da Carlo Lo Giudice (Italia 2016 _ durata 30′ _ vincitore primo premio miglior cortometraggio 2016)

Un raccoglitore di ferro sotto sfratto, sullo sfondo di una città ferita, dove l’interesse privato vince da sempre sui diritti della collettività

Chatarra diretto da Walter Tournier (Uruguay 2015 _ durata 5′ _ vincitore secondo premio miglior animazione 2016)

Morte e rinascita della materia in un’impressionante rappresentazione creata con congegni sostenibili.