Comunicata la chiusura di Grande Migliore, la sede di via Generale Di Maria chiuderà i battenti il 31 dicembre e licenzierà i 37 dipendenti. E’ di poco meno di un mese la notizia del licenziamento di 35 ex dipendenti. I sindacati incassano la sconfitta ma non vogliono mollare la presa: “Speravamo in un piano di rilancio – afferma Mimma Calabrò, segretaria regionale della Fisascat Cisl – che coinvolgesse anche il Grande Migliore, ed invece arriva la notizia del licenziamento.

I dipendenti hanno fatto tanti sacrifici, lavorando senza essere pagati. Si devono accontentare di un piano di rientro delle mensilità non godute. Sino all’ultimo lotteremo per salvare i posti di lavoro. Abbiamo chiesto di continuare la trattativa con l’ufficio provinciale”

“Ancora non è chiaro l’obiettivo della società – spiega Flauto – nella procedura si ipotizzava il mantenimento del negozio con poche unità, ovvero 5 persone, un numero evidentemente esiguo per gestire quel negozio. Oggi sembra esserci un ripensamento. La nostra posizione è di assoluta contrarietà al licenziamento”.

Marianna Flauto, segretario generale della Uiltucs Sicilia, commenta così: “Al prossimo incontro ribadiremo la nostra posizione di contrarietà ai licenziamenti e vigileremo affinché non si pongano in essere situazioni che possano ledere i diritti dei lavoratori come ad esempio eventuali cessioni senza di loro”.