Entra l’obbligo del green pass e si impenna la richiesta di certificati di malattia anche in Sicilia. Dai dati dell’Inps l’8 ottobre, venerdì, in Sicilia i certificati di malattia firmati dai medici erano stati 5150. Il 15 ottobre, venerdì, giorno che segna l’obbligo di presentazione del Green pass nei luoghi di lavoro le richieste sono salite a 6437.

Lunedì 11 ottobre le richieste di certificati medici per malattia sono state 10136 ieri, il primo lunedì dopo l’entrata in vigore dell’obbligo del certificato verde sul covid, sono state 12.007: 1871 in più.

Ma non finisce qui cresce anche il fenomeno di rilascio di esenzione dalla vaccinazione senza averne diritto.

A Catania sono finiti nei guai quattro medici, denunciati dal Nas perchè non autorizzati a rilasciare certificazioni di esenzione alla vaccinazione anti-Covid.

L’indagine è partita dalle verifiche condotte presso gli hub della provincia per accertare la corretta applicazione delle procedure finalizzate al rilascio del green pass.

Solo i medici certificatori dei centri vaccinali, sulla base di specifiche condizioni cliniche documentate, possono esentare alla vaccinazione i richiedenti, anche temporaneamente.

I quattro medici denunciati, invece, rilasciavano gli esoneri alla vaccinazione certificando che i loro pazienti potevano “essere ammessi in qualunque ambiente di vita e di lavoro, non presentando sintomi o segni di malattie infettive o contagiose in atto”.