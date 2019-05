CATANIA (ITALPRESS) – Cerimonia a Catania per il viaggio inaugurale della nave “Maria Grazia Onorato”.

Rappresenta lo “spalancamento” della porta del mare per centinaia di aziende di autotrasporto in particolare siciliane, che il monopolio dominante sulla rotta nord sud aveva costretto a rinunciare all’opzione autostrade del mare condannandole, con danni economici sempre piu’ evidenti, ad attraversare lo Stretto di Messina e a risalire la penisola via terra.

“Le continue e sempre piu’ convinte manifestazioni di appoggio e di consenso da parte di piccole e medie imprese di autotrasporto non sono solo motivo di grande soddisfazione per il Gruppo Onorato – ha sottolineato il Presidente del Gruppo, Vincenzo Onorato – ma specialmente la prova della correttezza e della validita’ commerciale delle scelte compiute dal nostro Gruppo che ha investito in modo massiccio sulla rottura di posizioni monopolistiche che nel settore delle autostrade del mare e in particolare in Sicilia e a Malta avevano decretato l’emarginazione di centinaia di imprese”.

Il tema della liberta’ e della qualita’ di impresa e’ stato ribadito a bordo anche dal Presidente della Regione Sicilia, Nello Musumeci, che nel sottolineare le occasioni perdute dall’isola “naturale piattaforma logistica del Mediterraneo” ha rimarcato il ruolo di “imprenditori del Sud quale e’ la famiglia Onorato nello sviluppo e nella ripresa del Paese”.

